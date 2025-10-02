Tokenomika Shork (SHORK)
Tokenomika in analiza cen Shork (SHORK)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Shork (SHORK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Shork (SHORK)
Ride the Wave
What is Shork?
Meet Shork, the meme-powered shark token swimming on the SUI blockchain. Inspired by the sheer power and agility of sharks, Shork is here to shake up the crypto waters with a splash of humor and a pinch of ferocity.
Join the Shork frenzy, where every token holds a bite of potential!
zero taxes, LP burnt, and the contract renounced, Shork is truly a coin for the people, designed to be a perpetual symbol of community and fun.
Now residing on the SUI blockchain, Shork stands as a fan tribute
Tokenomika Shork (SHORK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Shork (SHORK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SHORK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHORK.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SHORK, raziščite ceno žetona SHORK v živo!
Napoved cene SHORK
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SHORK? Naša stran za napovedovanje cen SHORK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti