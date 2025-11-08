Današnja cena shiyo

Današnja cena kriptovalute shiyo (SHIYO) v živo je --, s spremembo 7.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHIYO v USD je -- na SHIYO.

Kriptovaluta shiyo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,975.62, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.47M SHIYO. V zadnjih 24 urah se je SHIYO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SHIYO premaknil -0.43% v zadnji uri in -12.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije shiyo (SHIYO)

Tržna kapitalizacija $ 18.98K$ 18.98K $ 18.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 18.98K$ 18.98K $ 18.98K Zaloga v obtoku 999.47M 999.47M 999.47M Skupna ponudba 999,466,129.621369 999,466,129.621369 999,466,129.621369

Trenutna tržna kapitalizacija shiyo je $ 18.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SHIYO je 999.47M, skupna ponudba pa znaša 999466129.621369. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 18.98K.