Informacije o Shikoku (SHIK)
SHIKOKU is a decentralized memecoin born on the Ethereum network. The development of the Shikoku Inu Decentralized Ecosystem (SIDE), alongside viral community growth are two of the many goals planned. Another novel creation of SHIKOKU is the publishing of the developer keys for all to verify and use. SHIKOKU aims to be a driving force in the memecoin and education industry, pushing crypto for the betterment of all.
Tokenomika Shikoku (SHIK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Shikoku (SHIK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SHIK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHIK.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SHIK, raziščite ceno žetona SHIK v živo!
Napoved cene SHIK
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SHIK? Naša stran za napovedovanje cen SHIK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
