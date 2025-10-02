Tokenomika ShibaPoconk (CONK)
Tokenomika in analiza cen ShibaPoconk (CONK)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ShibaPoconk (CONK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o ShibaPoconk (CONK)
ShibaPoCONK, popularly known as CONK, is a cryptoasset that took the Fantom Opera network by storm in early 2023 and is a uniquely innovative project that began as nothing more than a silly memecoin, but quickly garnered a passionate community of die-hard believers during its Liquidity Generation Event.
During the longest bear market the cryptocurrency industry has ever experienced, CONK became a shining light that sparked a sense of hope and reassurance at a time when all of us were feeling nothing but fear and doubt. Before even having launched officially, ShibaPoCONK was met with such unwavering support from an entire community right from the get-go, which was a testament to CONK’s potential for growth and success.
The people behind ShibaPoCONK are the community members themselves; CONKers. With no central authoritative entity, the CONK community is a diverse group of individuals from all over the world, united by their love for Web3 technology and its potential application in all aspects of business and life.
With autonomy at its core, the CONK community take it upon themselves to drive the project forward, contributing their skills and expertise in developing the website, creating marketing materials, and even organising their own events. Their passion for the project is a reflection of what CONK fundamentally represents; a gold-standard in a decentralised, permissionless and self-sustaining way of life. ShibaPoCONK is for the culture, and for the people.
From its humble beginnings as a DeFi token experiment, ShibaPoCONK has grown into a thriving community of Web3 enthusiasts. The project has set its sights on creating the CONK World, a virtual hub for Web3 professionals, artists, and creatives. Within the CONK world, $CONK tokens will continue to be used as a means of payment, and ShibaPoCONKs offical collection of NFTs will be used intrinsically at the forefront of every interaction within the CONK World, essentially serving as membership passes or tic
Tokenomika ShibaPoconk (CONK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ShibaPoconk (CONK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CONK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CONK.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CONK, raziščite ceno žetona CONK v živo!
Napoved cene CONK
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CONK? Naša stran za napovedovanje cen CONK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti