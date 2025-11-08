Današnja cena ShibaCoin

Današnja cena kriptovalute ShibaCoin (SHIC) v živo je --, s spremembo 15.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHIC v USD je -- na SHIC.

Kriptovaluta ShibaCoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,045,148, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 95.09B SHIC. V zadnjih 24 urah se je SHIC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SHIC premaknil +0.19% v zadnji uri in +1.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ShibaCoin (SHIC)

Tržna kapitalizacija $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Zaloga v obtoku 95.09B 95.09B 95.09B Skupna ponudba 95,090,156,250.0 95,090,156,250.0 95,090,156,250.0

