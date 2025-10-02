Odkrijte ključne vpoglede v Shiba Classic (SHIBC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Shiba Classic (SHIBC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon. Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SHIBC, raziščite ceno žetona SHIBC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SHIBC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Shiba Classic (SHIBC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SHIBC? Naša stran za napovedovanje cen SHIBC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

