Današnja cena kriptovalute Shib Original Vision v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija SOV je 155,164 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SOV v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Shib Original Vision v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija SOV je 155,164 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SOV v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 SOV v USD v živo:

--
----
-3.20%1D
USD
Shib Original Vision (SOV) Live Price Chart
Današnja cena Shib Original Vision

Današnja cena kriptovalute Shib Original Vision (SOV) v živo je --, s spremembo 3.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOV v USD je -- na SOV.

Kriptovaluta Shib Original Vision je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 155,164, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 113.44T SOV. V zadnjih 24 urah se je SOV trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SOV premaknil -1.97% v zadnji uri in -11.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Shib Original Vision (SOV)

$ 155.16K
$ 155.16K$ 155.16K

--
----

$ 274.53K
$ 274.53K$ 274.53K

113.44T
113.44T 113.44T

200,706,133,340,071.0
200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

Trenutna tržna kapitalizacija Shib Original Vision je $ 155.16K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SOV je 113.44T, skupna ponudba pa znaša 200706133340071.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 274.53K.

Zgodovina cene Shib Original Vision, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.97%

-3.24%

-11.27%

-11.27%

Zgodovina cen Shib Original Vision (SOV) v USD

Danes je bila sprememba cene Shib Original Vision v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Shib Original Vision v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Shib Original Vision v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Shib Original Vision v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-3.24%
30 dni$ 0-23.39%
60 dni$ 0-54.41%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Shib Original Vision

Napoved cene Shib Original Vision (SOV) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SOV v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Shib Original Vision (SOV) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Shib Original Vision lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Shib Original Vision v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SOV za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Shib Original Vision.

Kaj je Shib Original Vision (SOV)

What is the project about?

Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets.

In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members.

What makes your project unique?

Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token.

History of your project.

SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent.

What’s next for your project?

Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token.

What can your token be used for?

SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.

Vir Shib Original Vision (SOV)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Shib Original Vision

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Shib Original Vision?
Če bi kriptovaluta Shib Original Vision rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Shib Original Vision.
Pomembne panožne novosti Shib Original Vision (SOV)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Shib Original Vision

