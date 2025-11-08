Današnja cena Shib Original Vision

Današnja cena kriptovalute Shib Original Vision (SOV) v živo je --, s spremembo 3.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOV v USD je -- na SOV.

Kriptovaluta Shib Original Vision je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 155,164, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 113.44T SOV. V zadnjih 24 urah se je SOV trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SOV premaknil -1.97% v zadnji uri in -11.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Shib Original Vision (SOV)

Tržna kapitalizacija $ 155.16K$ 155.16K $ 155.16K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 274.53K$ 274.53K $ 274.53K Zaloga v obtoku 113.44T 113.44T 113.44T Skupna ponudba 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

