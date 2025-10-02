Tokenomika SHART (SHART)

Tokenomika SHART (SHART)

Odkrijte ključne vpoglede v SHART (SHART), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:02:29 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen SHART (SHART)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SHART (SHART), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 50.24K
Skupna ponudba:
$ 785.11M
Razpoložljivi obtok:
$ 785.11M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 50.24K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00179487
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00003747
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o SHART (SHART)

SHART - Simply Hold And Receive Tokens. This is the infinite bid on fartcoin, the fartcoin printer. 10% of every tx is collected. The majority goes back to holders (who hold over 10000 tokens) in fartcoin. A varying 1-10% is burned. On top of that, a portion of fees will be sent to the developer, project, and marketing wallets. There will be project burns, adds to lp, other marketing, etc. The possibilities are endless and it is exciting to see where this can go!

Uradna spletna stran:
https://revshare.dev/token/2G4RMDbXu79f5Yff6fBjKgXknuGvrFCr7iYmiTKy3fVc

Tokenomika SHART (SHART): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SHART (SHART) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SHART, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHART.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SHART, raziščite ceno žetona SHART v živo!

Napoved cene SHART

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SHART? Naša stran za napovedovanje cen SHART združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

