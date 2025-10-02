Odkrijte ključne vpoglede v SHART (SHART), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SHART (SHART), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

SHART - Simply Hold And Receive Tokens. This is the infinite bid on fartcoin, the fartcoin printer. 10% of every tx is collected. The majority goes back to holders (who hold over 10000 tokens) in fartcoin. A varying 1-10% is burned. On top of that, a portion of fees will be sent to the developer, project, and marketing wallets. There will be project burns, adds to lp, other marketing, etc. The possibilities are endless and it is exciting to see where this can go!

Zdaj, ko razumete tokenomiko SHART, raziščite ceno žetona SHART v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SHART, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SHART (SHART) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SHART? Naša stran za napovedovanje cen SHART združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

