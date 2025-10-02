Odkrijte ključne vpoglede v SHARPEI (SHAR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SHARPEI (SHAR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

Zdaj, ko razumete tokenomiko SHAR, raziščite ceno žetona SHAR v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SHAR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SHARPEI (SHAR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SHAR? Naša stran za napovedovanje cen SHAR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.