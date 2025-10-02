Odkrijte ključne vpoglede v Sharky Sharkx (SHARK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

$SHARK is the beating heart of the Sharky Sharkx ecosystem, designed to empower and unite the most powerful crypto community: The Pack. It’s more than just a token—it’s your key to learning, trading, and thriving in the meme coin world. With $SHARK, you gain access to Sharky AI Tutor, the ultimate learning tool that makes navigating the crypto ocean easy and exciting. Holding $SHARK isn’t just an investment; it’s your ticket to joining a community-driven movement built for success.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SHARK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Sharky Sharkx (SHARK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

