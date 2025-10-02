Odkrijte ključne vpoglede v SharedStake Governance v2 (SGTV2), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SharedStake Governance v2 (SGTV2), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SGTV2, raziščite ceno žetona SGTV2 v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SGTV2, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SharedStake Governance v2 (SGTV2) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SGTV2? Naša stran za napovedovanje cen SGTV2 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

