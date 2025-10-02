Odkrijte ključne vpoglede v Sharbi ($SHARBI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

$Sharbi changes what you expect from your meme coin! - she's a multi-chain powerhouse designed for growth, rewards, and massive potential. With 24 months of success and a KYC-verified DAO, she’s here for the long haul. Whether you’re earning a Pay2Hold revenue share, collecting quarterly dividends from her own BBC Whale Fund, or exploring Sharbi(dot)fun - her addicting launch platform - Sharbi brings real value to the table. Sharbi - Get Some

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $SHARBI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Sharbi ($SHARBI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

