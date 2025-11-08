Današnja cena SGC

Današnja cena kriptovalute SGC (SGC) v živo je --, s spremembo 6.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SGC v USD je -- na SGC.

Kriptovaluta SGC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,288,749, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.60B SGC. V zadnjih 24 urah se je SGC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00415112, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SGC premaknil +6.24% v zadnji uri in -10.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SGC (SGC)

Tržna kapitalizacija $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Zaloga v obtoku 6.60B 6.60B 6.60B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

