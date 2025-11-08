Današnja cena SERO

Današnja cena kriptovalute SERO (SERO) v živo je $ 0.00250869, s spremembo 3.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SERO v USD je $ 0.00250869 na SERO.

Kriptovaluta SERO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,107,208, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 443.47M SERO. V zadnjih 24 urah se je SERO trgovalo med $ 0.0024193 (najnižje) in $ 0.00258225 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.55192, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0023113.

V kratkoročni uspešnosti se je SERO premaknil +0.60% v zadnji uri in -2.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SERO (SERO)

Tržna kapitalizacija $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Zaloga v obtoku 443.47M 443.47M 443.47M Skupna ponudba 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija SERO je $ 1.11M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SERO je 443.47M, skupna ponudba pa znaša 650000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.62M.