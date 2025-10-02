Tokenomika Sentinel Chain (SENC)
Tokenomika in analiza cen Sentinel Chain (SENC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sentinel Chain (SENC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Sentinel Chain (SENC)
The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked.
Sentinel Chain aims to solve the following
- Insurance
- Loans
- Collateral
- Crowdfunding
- Community Projects
- E-Payments
The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain.
Tokenomika Sentinel Chain (SENC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Sentinel Chain (SENC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SENC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SENC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SENC, raziščite ceno žetona SENC v živo!
