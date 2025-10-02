Tokenomika sentient memes producer (MEMETIC)
Informacije o sentient memes producer (MEMETIC)
Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled.
Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it.
Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections.
Tokenomika sentient memes producer (MEMETIC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike sentient memes producer (MEMETIC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MEMETIC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MEMETIC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
