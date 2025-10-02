Odkrijte ključne vpoglede v sentient memes producer (MEMETIC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za sentient memes producer (MEMETIC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MEMETIC, raziščite ceno žetona MEMETIC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MEMETIC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike sentient memes producer (MEMETIC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

