Odkrijte ključne vpoglede v SecondBTC (SBTC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SecondBTC (SBTC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Secondbtc has unveiled an innovative approach to #cryptocurrency exchanges by releasing its official token on pump.fun and empowering the community. Launching a token on the pump.fun memecoin platform sets this project apart, as no cryptocurrency exchange has launched their exchange token on a platform like pump.fun that allows users to purchase any quantity of supply. Secondbtc allocated 97% of its total supply to the public.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SBTC, raziščite ceno žetona SBTC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SBTC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SecondBTC (SBTC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SBTC? Naša stran za napovedovanje cen SBTC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

