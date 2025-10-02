Tokenomika Seba (SEBA)
Tokenomika in analiza cen Seba (SEBA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Seba (SEBA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Seba (SEBA)
SEBA token is one of the leading tokens currently in the Crypto market that is directly connected to animations and video marketing. SEBA token platforms offer a plethora of unique features and opportunities to its investor;purchasing animations is amongst them. Investors looking for animated videos or animations, in general, can purchase animations for their business. SEBA token also makes it easier for animators to purchase or sell animations on the market through SEBA NFT.
Tokenomika Seba (SEBA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Seba (SEBA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SEBA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SEBA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SEBA, raziščite ceno žetona SEBA v živo!
