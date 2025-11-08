Današnja cena Seascape Crowns

Današnja cena kriptovalute Seascape Crowns (CWS) v živo je $ 0.105509, s spremembo 10.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CWS v USD je $ 0.105509 na CWS.

Kriptovaluta Seascape Crowns je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 806,374, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.65M CWS. V zadnjih 24 urah se je CWS trgovalo med $ 0.095123 (najnižje) in $ 0.10681 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 61.33, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.063296.

V kratkoročni uspešnosti se je CWS premaknil +0.21% v zadnji uri in -19.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Seascape Crowns (CWS)

Tržna kapitalizacija $ 806.37K$ 806.37K $ 806.37K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 806.37K$ 806.37K $ 806.37K Zaloga v obtoku 7.65M 7.65M 7.65M Skupna ponudba 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

