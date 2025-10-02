Odkrijte ključne vpoglede v sealwifhat (SI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za sealwifhat (SI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$SI is the cutest crypto memecoin on Solana and it's a seal with a hat! The token brings together dogwifhat and seal pup in a unique sea-themed collaboration, sealwifcat! The first 'sea puppy' token is backed by the same team that supported other major Solana memecoins.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SI, raziščite ceno žetona SI v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike sealwifhat (SI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SI? Naša stran za napovedovanje cen SI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

