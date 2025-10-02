Tokenomika Seal Dog (SOG)
Tokenomika in analiza cen Seal Dog (SOG)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Seal Dog (SOG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Seal Dog (SOG)
Seal Dog is a meme token featuring a playful dog disguised as a seal, blending humour and creativity with blockchain technology. Built on the SUI blockchain, Seal Dog fosters a vibrant community focused on fun and engagement. With a commitment to decentralization, innovation, and laughter, it aims to become a symbol of joy and inclusivity in the crypto space. The project also explores unique utilities for community-driven growth.
Tokenomika Seal Dog (SOG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Seal Dog (SOG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SOG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SOG, raziščite ceno žetona SOG v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
