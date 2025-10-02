Tokenomika Scorpio (SCORPIO)
Tokenomika in analiza cen Scorpio (SCORPIO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Scorpio (SCORPIO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Scorpio (SCORPIO)
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space.
This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields.
Scorpio, the Scorpion 🦂, captures the intense and transformative energy of mid-autumn, from mid-October to mid-November. Known for its passion and resourcefulness, Scorpio season delves into the mysteries of life. 🔥 Unleash the powerful and enigmatic energy of Scorpio!
Tokenomika Scorpio (SCORPIO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Scorpio (SCORPIO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SCORPIO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SCORPIO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SCORPIO, raziščite ceno žetona SCORPIO v živo!
