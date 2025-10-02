Odkrijte ključne vpoglede v Scorpio (SCORPIO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Scorpio (SCORPIO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Scorpio, the Scorpion 🦂, captures the intense and transformative energy of mid-autumn, from mid-October to mid-November. Known for its passion and resourcefulness, Scorpio season delves into the mysteries of life. 🔥 Unleash the powerful and enigmatic energy of Scorpio!

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SCORPIO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Scorpio (SCORPIO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

