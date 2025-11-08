Današnja cena Schizodio

Današnja cena kriptovalute Schizodio (SCHIZODIO) v živo je $ 0.0001568, s spremembo 27.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SCHIZODIO v USD je $ 0.0001568 na SCHIZODIO.

Kriptovaluta Schizodio je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 156,799, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B SCHIZODIO. V zadnjih 24 urah se je SCHIZODIO trgovalo med $ 0.00012101 (najnižje) in $ 0.00017781 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00044166, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00010328.

V kratkoročni uspešnosti se je SCHIZODIO premaknil -0.65% v zadnji uri in +23.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Schizodio (SCHIZODIO)

Tržna kapitalizacija $ 156.80K$ 156.80K $ 156.80K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 156.80K$ 156.80K $ 156.80K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Schizodio je $ 156.80K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SCHIZODIO je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 156.80K.