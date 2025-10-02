Tokenomika scan meme (SCAN)
Tokenomika in analiza cen scan meme (SCAN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za scan meme (SCAN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o scan meme (SCAN)
Scan is a new meme token that brings together individuals who strive to use their time wisely for personal development. It encourages participants to focus on self-improvement, prioritizing both health and wealth. The project promotes a mindful approach to life, offering everyone the freedom to choose how to make their time more valuable and productive. With an innovative, community-driven vision, Scan empowers users to invest in themselves while actively contributing to a dynamic movement that fosters personal growth, financial success, and a balanced lifestyle.
Tokenomika scan meme (SCAN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike scan meme (SCAN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SCAN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SCAN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SCAN, raziščite ceno žetona SCAN v živo!
Napoved cene SCAN
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SCAN? Naša stran za napovedovanje cen SCAN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
