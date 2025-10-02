Odkrijte ključne vpoglede v scan meme (SCAN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za scan meme (SCAN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Scan is a new meme token that brings together individuals who strive to use their time wisely for personal development. It encourages participants to focus on self-improvement, prioritizing both health and wealth. The project promotes a mindful approach to life, offering everyone the freedom to choose how to make their time more valuable and productive. With an innovative, community-driven vision, Scan empowers users to invest in themselves while actively contributing to a dynamic movement that fosters personal growth, financial success, and a balanced lifestyle.

Scan is a new meme token that brings together individuals who strive to use their time wisely for personal development. It encourages participants to focus on self-improvement, prioritizing both health and wealth. The project promotes a mindful approach to life, offering everyone the freedom to choose how to make their time more valuable and productive. With an innovative, community-driven vision, Scan empowers users to invest in themselves while actively contributing to a dynamic movement that fosters personal growth, financial success, and a balanced lifestyle.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SCAN, raziščite ceno žetona SCAN v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SCAN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike scan meme (SCAN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SCAN? Naša stran za napovedovanje cen SCAN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.