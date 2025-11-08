Današnja cena Scalr

Današnja cena kriptovalute Scalr (SCALR) v živo je --, s spremembo 0.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SCALR v USD je -- na SCALR.

Kriptovaluta Scalr je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,848.4, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M SCALR. V zadnjih 24 urah se je SCALR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04174749, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SCALR premaknil -- v zadnji uri in -26.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Scalr (SCALR)

Tržna kapitalizacija $ 15.85K$ 15.85K $ 15.85K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.85K$ 15.85K $ 15.85K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

