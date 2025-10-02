Tokenomika SavePlanetEarth (SPE)

Tokenomika SavePlanetEarth (SPE)

Odkrijte ključne vpoglede v SavePlanetEarth (SPE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:25:27 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen SavePlanetEarth (SPE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SavePlanetEarth (SPE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.40M
Skupna ponudba:
$ 589.51M
Razpoložljivi obtok:
$ 589.51M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.40M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.14091
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00298054
Trenutna cena:
$ 0.00745346
Informacije o SavePlanetEarth (SPE)

Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration.

Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation,
and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public
interest and innovative financing mechanisms.

The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration.

We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.

Uradna spletna stran:
https://www.saveplanetearth.io/

Tokenomika SavePlanetEarth (SPE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SavePlanetEarth (SPE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SPE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SPE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SPE, raziščite ceno žetona SPE v živo!

Napoved cene SPE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SPE? Naša stran za napovedovanje cen SPE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

