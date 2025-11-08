Današnja cena Saturn AI

Današnja cena kriptovalute Saturn AI (SATAI) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SATAI v USD je -- na SATAI.

Kriptovaluta Saturn AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,534.83, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69B SATAI. V zadnjih 24 urah se je SATAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SATAI premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Saturn AI (SATAI)

Tržna kapitalizacija $ 11.53K$ 11.53K $ 11.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.53K$ 11.53K $ 11.53K Zaloga v obtoku 420.69B 420.69B 420.69B Skupna ponudba 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

