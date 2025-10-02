Tokenomika Satori Network (SATORI)

Tokenomika Satori Network (SATORI)

Odkrijte ključne vpoglede v Satori Network (SATORI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:26:54 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Satori Network (SATORI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Satori Network (SATORI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 425.37K
$ 425.37K$ 425.37K
Skupna ponudba:
$ 650.00K
$ 650.00K$ 650.00K
Razpoložljivi obtok:
$ 616.26K
$ 616.26K$ 616.26K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 448.66K
$ 448.66K$ 448.66K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 103.8
$ 103.8$ 103.8
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.280069
$ 0.280069$ 0.280069
Trenutna cena:
$ 0.690246
$ 0.690246$ 0.690246

Informacije o Satori Network (SATORI)

Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO

Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world.

“Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being.

Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique.

It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future.

The Basics of Pattern Recognition

AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties:

Spatial patterns Temporal patterns

The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.

Uradna spletna stran:
https://satorinet.io/

Tokenomika Satori Network (SATORI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Satori Network (SATORI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SATORI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SATORI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SATORI, raziščite ceno žetona SATORI v živo!

Napoved cene SATORI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SATORI? Naša stran za napovedovanje cen SATORI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti