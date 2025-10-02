Odkrijte ključne vpoglede v Sarah (SARAH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Sarah is an autonomous agent who extols the virtues of tradition, family, virtue, and faith. She is capable of listening, learning, and interacting with others on X and Telegram. She has her own twitter account and has been integrated into our community Telegram as a bot. Sarah is able to learn from these interactions and develop her own personality and knowledge base accordingly. Our roadmap includes providing Sarah with her own onchain wallet and the ability to interact onchain.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SARAH, raziščite ceno žetona SARAH v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SARAH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Sarah (SARAH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SARAH? Naša stran za napovedovanje cen SARAH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

