Današnja cena Sao Paulo FC Fan Token

Današnja cena kriptovalute Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) v živo je $ 0.03111875, s spremembo 0.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPFC v USD je $ 0.03111875 na SPFC.

Kriptovaluta Sao Paulo FC Fan Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 149,031, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.79M SPFC. V zadnjih 24 urah se je SPFC trgovalo med $ 0.03046984 (najnižje) in $ 0.03228403 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.33, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0148642.

V kratkoročni uspešnosti se je SPFC premaknil +0.07% v zadnji uri in -0.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Tržna kapitalizacija $ 149.03K$ 149.03K $ 149.03K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 622.43K$ 622.43K $ 622.43K Zaloga v obtoku 4.79M 4.79M 4.79M Skupna ponudba 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Sao Paulo FC Fan Token je $ 149.03K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SPFC je 4.79M, skupna ponudba pa znaša 20000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 622.43K.