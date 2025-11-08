BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Sao Paulo FC Fan Token v živo je 0.03111875 USD. Tržna kapitalizacija SPFC je 149,031 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SPFC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Sao Paulo FC Fan Token v živo je 0.03111875 USD. Tržna kapitalizacija SPFC je 149,031 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SPFC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SPFC

Informacije o ceni SPFC

Kaj je SPFC

Uradna spletna stran SPFC

Tokenomika SPFC

Napoved cen SPFC

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Sao Paulo FC Fan Token Logotip

Sao Paulo FC Fan Token Cena (SPFC)

Nerazporejeno

Cena 1 SPFC v USD v živo:

$0.03120756
$0.03120756$0.03120756
+1.40%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:57:43 (UTC+8)

Današnja cena Sao Paulo FC Fan Token

Današnja cena kriptovalute Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) v živo je $ 0.03111875, s spremembo 0.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPFC v USD je $ 0.03111875 na SPFC.

Kriptovaluta Sao Paulo FC Fan Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 149,031, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.79M SPFC. V zadnjih 24 urah se je SPFC trgovalo med $ 0.03046984 (najnižje) in $ 0.03228403 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.33, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0148642.

V kratkoročni uspešnosti se je SPFC premaknil +0.07% v zadnji uri in -0.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

$ 149.03K
$ 149.03K$ 149.03K

--
----

$ 622.43K
$ 622.43K$ 622.43K

4.79M
4.79M 4.79M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Sao Paulo FC Fan Token je $ 149.03K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SPFC je 4.79M, skupna ponudba pa znaša 20000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 622.43K.

Zgodovina cene Sao Paulo FC Fan Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03046984
$ 0.03046984$ 0.03046984
24H Nizka
$ 0.03228403
$ 0.03228403$ 0.03228403
24H Visoka

$ 0.03046984
$ 0.03046984$ 0.03046984

$ 0.03228403
$ 0.03228403$ 0.03228403

$ 2.33
$ 2.33$ 2.33

$ 0.0148642
$ 0.0148642$ 0.0148642

+0.07%

+0.85%

-0.75%

-0.75%

Zgodovina cen Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) v USD

Danes je bila sprememba cene Sao Paulo FC Fan Token v USD $ +0.00026195.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Sao Paulo FC Fan Token v USD $ -0.0024666214.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Sao Paulo FC Fan Token v USD $ -0.0024890705.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Sao Paulo FC Fan Token v USD $ +0.000250499238434273.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00026195+0.85%
30 dni$ -0.0024666214-7.92%
60 dni$ -0.0024890705-7.99%
90 dni$ +0.000250499238434273+0.81%

Napoved cene za kriptovaluto Sao Paulo FC Fan Token

Napoved cene Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPFC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Sao Paulo FC Fan Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Sao Paulo FC Fan Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SPFC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Sao Paulo FC Fan Token.

Kaj je Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Sao Paulo FC Fan Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Sao Paulo FC Fan Token?
Če bi kriptovaluta Sao Paulo FC Fan Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Sao Paulo FC Fan Token.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:57:43 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Sao Paulo FC Fan Token

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.6470
$0.6470$0.6470

+1,194.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.25493
$0.25493$0.25493

+133.17%

0G

0G

0G

$1.634
$1.634$1.634

+56.51%

S

S

S

$0.1805
$0.1805$0.1805

+36.12%

Filecoin

Filecoin

FIL

$3.322
$3.322$3.322

+32.40%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.