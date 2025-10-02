Tokenomika SANTA HAT (SANTAHAT)
Tokenomika in analiza cen SANTA HAT (SANTAHAT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SANTA HAT (SANTAHAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SANTA HAT (SANTAHAT)
SANTAHAT is a memecoin that celebrates the iconic Santahat from RuneScape, a beloved item that has stood the test of time as a symbol of nostalgia, status, and festivity. For years, the Santahat has been a cherished artifact within Gielinor’s vibrant, pixelated world, embodying the magic and camaraderie that unite the RuneScape community. This memecoin seeks to honor the legacy of the Santahat, diving into its rich history and cultural significance. Whether it was traded as a valuable item or worn proudly during holiday events, the Santahat has become synonymous with joy and shared memories among players.
With humor and creativity at its core, SANTAHAT brings fresh perspectives to the meme universe. It bridges the gap between the virtual world of RuneScape and the broader digital culture, offering a playful yet meaningful tribute to the magic of Gielinor. SANTAHAT is more than just a memecoin; it’s a celebration of the game’s enduring influence and a testament to the creativity of its players. By blending nostalgia with modern meme culture, SANTAHAT aims to captivate fans both old and new, reminding everyone of the joy and wonder found in RuneScape’s festive spirit.
Tokenomika SANTA HAT (SANTAHAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SANTA HAT (SANTAHAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SANTAHAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SANTAHAT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SANTAHAT, raziščite ceno žetona SANTAHAT v živo!
Napoved cene SANTAHAT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SANTAHAT? Naša stran za napovedovanje cen SANTAHAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
