Tokenomika Sanin (SANIN)
Tokenomika in analiza cen Sanin (SANIN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sanin (SANIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Sanin (SANIN)
As Shiba Inu unveils the Shibarium blockchain, it is our duty to continue Ryoshi's legacy with a decentralized token made by the people for the people. $SHIBA was an experiment, $SANIN is an experiment. When you fail, You see the mistakes and try to create the best. A heartwarming photo of two Sanin Shiba Inu puppies pressing their heads together as they run has gone viral on Twitter, earning over 22,800 retweets and 92,600 likes. Taken by photographer Tetsuya Yutaka, the image reflects the growing popularity of this indigenous breed that once faced extinction. The Sanin Shiba-Inu Ikuseikai group, which has worked to preserve the breed since prewar years, is now receiving many inquiries about adopting Sanin Shiba Inu dogs.
Tokenomika Sanin (SANIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Sanin (SANIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SANIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SANIN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SANIN, raziščite ceno žetona SANIN v živo!
Napoved cene SANIN
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SANIN? Naša stran za napovedovanje cen SANIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
