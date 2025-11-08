Današnja cena Sakai Vault

Današnja cena kriptovalute Sakai Vault (SAKAI) v živo je $ 0.02985439, s spremembo 1.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SAKAI v USD je $ 0.02985439 na SAKAI.

Kriptovaluta Sakai Vault je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 107,149, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.59M SAKAI. V zadnjih 24 urah se je SAKAI trgovalo med $ 0.02959416 (najnižje) in $ 0.03031242 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 12.21, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02819608.

V kratkoročni uspešnosti se je SAKAI premaknil -0.00% v zadnji uri in -3.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Sakai Vault (SAKAI)

Tržna kapitalizacija $ 107.15K$ 107.15K $ 107.15K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 238.53K$ 238.53K $ 238.53K Zaloga v obtoku 3.59M 3.59M 3.59M Skupna ponudba 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

