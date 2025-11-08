Današnja cena Sage by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Sage by Virtuals (SAGE) v živo je $ 0.00132426, s spremembo 10.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SAGE v USD je $ 0.00132426 na SAGE.

Kriptovaluta Sage by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,323,542, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B SAGE. V zadnjih 24 urah se je SAGE trgovalo med $ 0.0011851 (najnižje) in $ 0.00150494 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00686891, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SAGE premaknil -1.71% v zadnji uri in -16.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Sage by Virtuals (SAGE)

Tržna kapitalizacija $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Sage by Virtuals je $ 1.32M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SAGE je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.32M.