Tokenomika in analiza cen SafuLauncher (SAFU) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SafuLauncher (SAFU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 5.00K Skupna ponudba: $ 100.00M Razpoložljivi obtok: $ 100.00M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 5.00K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 Trenutna cena: $ 0

Informacije o SafuLauncher (SAFU) Uradna spletna stran: https://safulauncher.com Bela knjiga: https://safulauncher-1.gitbook.io/safulauncher-docs/

Tokenomika SafuLauncher (SAFU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike SafuLauncher (SAFU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov SAFU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SAFU. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko SAFU, raziščite ceno žetona SAFU v živo!

Napoved cene SAFU Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SAFU? Naša stran za napovedovanje cen SAFU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona SAFU zdaj!

