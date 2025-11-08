Današnja cena SafuLauncher

Današnja cena kriptovalute SafuLauncher (SAFU) v živo je $ 0.00007067, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SAFU v USD je $ 0.00007067 na SAFU.

Kriptovaluta SafuLauncher je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,066.63, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M SAFU. V zadnjih 24 urah se je SAFU trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000813, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00006626.

V kratkoročni uspešnosti se je SAFU premaknil -- v zadnji uri in -21.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SafuLauncher (SAFU)

Tržna kapitalizacija $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija SafuLauncher je $ 7.07K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SAFU je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.07K.