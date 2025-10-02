Odkrijte ključne vpoglede v SafeMoon Inu (SMI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Safemoon Inu is not just a meme token. SMI community is developing a crypto gaming platform called SMI Play. The upcoming play-to-earn gaming platform with in-game NFTs will offer additional rewards for SMI token holders. SMI Play will launch with one game available at first: a top-view looter shooter with project name “Moonshot Voyage”, with more games to come shortly after.

SafeMoon Inu is a community driven meme & gaming token. The Anti-PaperHand system distributes 2% of every transaction to holders. This incentivizes all hodlers and rewards people that stay on board. Launched on 13/05/2021 by the early community members based all over the world.

SafeMoon Inu is a smart ERC20 token with beyond moon potential that is here to stay.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SMI, raziščite ceno žetona SMI v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SMI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SafeMoon Inu (SMI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SMI? Naša stran za napovedovanje cen SMI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

