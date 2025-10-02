Odkrijte ključne vpoglede v SAD MEOW (SADMEOW), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SAD MEOW (SADMEOW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SADMEOW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SAD MEOW (SADMEOW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

