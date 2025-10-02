Tokenomika SAD MEOW (SADMEOW)
Tokenomika in analiza cen SAD MEOW (SADMEOW)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SAD MEOW (SADMEOW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SAD MEOW (SADMEOW)
SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com
The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community.
Tokenomika SAD MEOW (SADMEOW): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SAD MEOW (SADMEOW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SADMEOW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SADMEOW.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SADMEOW, raziščite ceno žetona SADMEOW v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
