The sad hamster has taken tiktok by storm. This is a meme coin project about it. The devs have sold their tokens and exited. Now the community is managing the token and it's bringing a lot of fun and creativity to them.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HAMMY, raziščite ceno žetona HAMMY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HAMMY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SAD HAMSTER (HAMMY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HAMMY? Naša stran za napovedovanje cen HAMMY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

