Informacije o SAD HAMSTER (HAMMY)
The sad hamster has taken tiktok by storm. This is a meme coin project about it. The devs have sold their tokens and exited. Now the community is managing the token and it's bringing a lot of fun and creativity to them.
Tokenomika SAD HAMSTER (HAMMY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SAD HAMSTER (HAMMY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HAMMY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HAMMY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HAMMY, raziščite ceno žetona HAMMY v živo!
Napoved cene HAMMY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HAMMY? Naša stran za napovedovanje cen HAMMY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
