Današnja cena Sacabam

Današnja cena kriptovalute Sacabam (SCB) v živo je --, s spremembo 5.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SCB v USD je -- na SCB.

Kriptovaluta Sacabam je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 81,987, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 39.95T SCB. V zadnjih 24 urah se je SCB trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SCB premaknil -0.07% v zadnji uri in -11.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Sacabam (SCB)

Tržna kapitalizacija $ 81.99K$ 81.99K $ 81.99K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 96.46K$ 96.46K $ 96.46K Zaloga v obtoku 39.95T 39.95T 39.95T Skupna ponudba 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Sacabam je $ 81.99K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SCB je 39.95T, skupna ponudba pa znaša 47000000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 96.46K.