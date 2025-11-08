Današnja cena RWAI by Virtuals

Današnja cena kriptovalute RWAI by Virtuals (RWAI) v živo je --, s spremembo 7.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RWAI v USD je -- na RWAI.

Kriptovaluta RWAI by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 131,740, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 699.40M RWAI. V zadnjih 24 urah se je RWAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00301958, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RWAI premaknil +1.33% v zadnji uri in -18.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije RWAI by Virtuals (RWAI)

Tržna kapitalizacija $ 131.74K$ 131.74K $ 131.74K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 188.36K$ 188.36K $ 188.36K Zaloga v obtoku 699.40M 699.40M 699.40M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija RWAI by Virtuals je $ 131.74K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RWAI je 699.40M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 188.36K.