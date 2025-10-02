Tokenomika RUSSELL (RUSSELL)
Tokenomika in analiza cen RUSSELL (RUSSELL)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za RUSSELL (RUSSELL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o RUSSELL (RUSSELL)
$RUSSELL is inspired by Russell, the beloved dog of Coinbase owner Brian Armstrong. This project aims to create a vibrant community in the DeFi space, leveraging the love and loyalty that pets bring into our lives. Join us on this exciting journey as we build a platform that embodies the spirit of community, innovation, and transparency. Together, let’s make $RUSSELL a true symbol of success! 🐾✨ Woof!
Tokenomika RUSSELL (RUSSELL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike RUSSELL (RUSSELL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RUSSELL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RUSSELL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RUSSELL, raziščite ceno žetona RUSSELL v živo!
Napoved cene RUSSELL
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RUSSELL? Naša stran za napovedovanje cen RUSSELL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti