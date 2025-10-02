Tokenomika RUSSELL (RUSSELL)

Odkrijte ključne vpoglede v RUSSELL (RUSSELL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:24:43 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen RUSSELL (RUSSELL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za RUSSELL (RUSSELL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.00M
Skupna ponudba:
$ 970.98M
Razpoložljivi obtok:
$ 970.98M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.00M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02529885
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.004124
Informacije o RUSSELL (RUSSELL)

$RUSSELL is inspired by Russell, the beloved dog of Coinbase owner Brian Armstrong. This project aims to create a vibrant community in the DeFi space, leveraging the love and loyalty that pets bring into our lives. Join us on this exciting journey as we build a platform that embodies the spirit of community, innovation, and transparency. Together, let’s make $RUSSELL a true symbol of success! 🐾✨ Woof!

Uradna spletna stran:
https://www.russell.meme/

Tokenomika RUSSELL (RUSSELL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike RUSSELL (RUSSELL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RUSSELL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RUSSELL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RUSSELL, raziščite ceno žetona RUSSELL v živo!

Napoved cene RUSSELL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RUSSELL? Naša stran za napovedovanje cen RUSSELL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

