Odkrijte ključne vpoglede v RUSSELL (RUSSELL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za RUSSELL (RUSSELL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$RUSSELL is inspired by Russell, the beloved dog of Coinbase owner Brian Armstrong. This project aims to create a vibrant community in the DeFi space, leveraging the love and loyalty that pets bring into our lives. Join us on this exciting journey as we build a platform that embodies the spirit of community, innovation, and transparency. Together, let’s make $RUSSELL a true symbol of success! 🐾✨ Woof!

Zdaj, ko razumete tokenomiko RUSSELL, raziščite ceno žetona RUSSELL v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov RUSSELL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike RUSSELL (RUSSELL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RUSSELL? Naša stran za napovedovanje cen RUSSELL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

