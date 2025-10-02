Tokenomika Rush (RUSH)
Tokenomika in analiza cen Rush (RUSH)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Rush (RUSH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Rush (RUSH)
Rush Games is a blockchain-based gaming platform that combines elements of traditional gaming with DeFi. Emphasizing on-chain transparency, high security, and fairness, Rush Games is building an ecosystem where players can actively participate in governance and gain economic benefits fairly and sustainably. With a focus on continuous innovation and community engagement, the platform aims to become a leader in the Web3 gaming industry.
Tokenomika Rush (RUSH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Rush (RUSH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RUSH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RUSH.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RUSH, raziščite ceno žetona RUSH v živo!
Napoved cene RUSH
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RUSH? Naša stran za napovedovanje cen RUSH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
