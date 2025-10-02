Odkrijte ključne vpoglede v Ruglord ($RUG$), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Welcome to RUGLORD, the notorious deflationary meme project yeeting its way out crypto swamp and taking aim at scams & rug pulls, because someone has to... As well as offering a moon shot investment opportunity, RUGLORD provides a free anti-rug service that leverages our team of inspectors and AI bots to investigate shady projects on your behalf. With $RUGLORD, your investment is safer than a steak pie at a vegan buffet, the only thing getting rugged is the doubt in your mind. Join the Rugolution.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $RUG$, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Ruglord ($RUG$) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

