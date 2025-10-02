Tokenomika Rubicon (RUBI)

Tokenomika Rubicon (RUBI)

Odkrijte ključne vpoglede v Rubicon (RUBI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Rubicon (RUBI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Rubicon (RUBI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 243.45K
Skupna ponudba:
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 454.68M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 5.35M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00153325
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00053543
Informacije o Rubicon (RUBI)

Rubicon exists to build the World’s Last Financial Exchange — a decentralized, non-custodial trading platform that democratizes access to global markets. Our mission is to accelerate the advent of an open, efficient, and transparent financial system for humanity, governed and operated by its users. Rubicon is a powerful onchain trading platform.

The protocol can be described as a legendary liquidity stack — a multi-layer system that ensures users get the best price possible for their swap or trade, and that LPs and market makers can earn in a variety of ways, provisioning liquidity. Rubicon has onchain aggregation, order books, and AMMs to be a one-stop shop for onchain liquidity.

Uradna spletna stran:
https://www.rubicon.finance/
Bela knjiga:
https://www.rubicon.finance/whitepaper

Tokenomika Rubicon (RUBI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Rubicon (RUBI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RUBI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RUBI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RUBI, raziščite ceno žetona RUBI v živo!

Napoved cene RUBI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RUBI? Naša stran za napovedovanje cen RUBI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

