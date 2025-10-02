Odkrijte ključne vpoglede v Rubber Ducky Cult ($DUCKY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

$DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $DUCKY, raziščite ceno žetona $DUCKY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $DUCKY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Rubber Ducky Cult ($DUCKY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $DUCKY? Naša stran za napovedovanje cen $DUCKY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

