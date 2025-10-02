Tokenomika Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

Odkrijte ključne vpoglede v Rubber Ducky Cult ($DUCKY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 17:17:45 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Rubber Ducky Cult ($DUCKY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.47K
Skupna ponudba:
$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 100.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.47K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00242751
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

$DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community.

We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens.

Uradna spletna stran:
https://www.rubberduckycult.io/

Tokenomika Rubber Ducky Cult ($DUCKY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Rubber Ducky Cult ($DUCKY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov $DUCKY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $DUCKY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $DUCKY, raziščite ceno žetona $DUCKY v živo!

Napoved cene $DUCKY

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $DUCKY? Naša stran za napovedovanje cen $DUCKY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

