Današnja cena Rowan Coin

Današnja cena kriptovalute Rowan Coin (RWN) v živo je $ 0.00169916, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RWN v USD je $ 0.00169916 na RWN.

Kriptovaluta Rowan Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 331,335, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 195.00M RWN. V zadnjih 24 urah se je RWN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.364176, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RWN premaknil -- v zadnji uri in -10.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Rowan Coin (RWN)

Tržna kapitalizacija $ 331.34K$ 331.34K $ 331.34K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 926.04K$ 926.04K $ 926.04K Zaloga v obtoku 195.00M 195.00M 195.00M Skupna ponudba 545,000,000.0 545,000,000.0 545,000,000.0

