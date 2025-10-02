Odkrijte ključne vpoglede v Rosscoin (ROSSCOIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

RossCoin is a movement dedicated to amplifying Ross Ulbricht’s voice to further his ideals of freedom, decentralization and privacy. RossCoin's initial endeavor is the first cross-framework, multi-environment, self-evolving AI swarm. RossCoin was established to pay tribute to Ross Ulbricht, a trailblazer in the cryptocurrency world and a strong proponent of privacy, decentralization, and personal freedom. As the creator of Silk Road, Ross significantly influenced the development of the early cryptocurrency movement.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ROSSCOIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Rosscoin (ROSSCOIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

