Današnja cena ROOKIE CARD

Današnja cena kriptovalute ROOKIE CARD (ROOKIE) v živo je --, s spremembo 5.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ROOKIE v USD je -- na ROOKIE.

Kriptovaluta ROOKIE CARD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,637.54, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.93M ROOKIE. V zadnjih 24 urah se je ROOKIE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ROOKIE premaknil -0.24% v zadnji uri in -23.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ROOKIE CARD (ROOKIE)

Tržna kapitalizacija $ 14.64K$ 14.64K $ 14.64K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.64K$ 14.64K $ 14.64K Zaloga v obtoku 999.93M 999.93M 999.93M Skupna ponudba 999,925,992.787776 999,925,992.787776 999,925,992.787776

Trenutna tržna kapitalizacija ROOKIE CARD je $ 14.64K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ROOKIE je 999.93M, skupna ponudba pa znaša 999925992.787776. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.64K.