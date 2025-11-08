Današnja cena Rollback

Današnja cena kriptovalute Rollback (ROLL) v živo je --, s spremembo 27.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ROLL v USD je -- na ROLL.

Kriptovaluta Rollback je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,546.43, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00M ROLL. V zadnjih 24 urah se je ROLL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02976526, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ROLL premaknil -0.24% v zadnji uri in -5.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Rollback (ROLL)

Tržna kapitalizacija $ 7.55K$ 7.55K $ 7.55K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.55K$ 7.55K $ 7.55K Zaloga v obtoku 10.00M 10.00M 10.00M Skupna ponudba 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

