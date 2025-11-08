Rollback Cena (ROLL)
Današnja cena kriptovalute Rollback (ROLL) v živo je --, s spremembo 27.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ROLL v USD je -- na ROLL.
Kriptovaluta Rollback je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,546.43, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00M ROLL. V zadnjih 24 urah se je ROLL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02976526, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je ROLL premaknil -0.24% v zadnji uri in -5.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Rollback je $ 7.55K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ROLL je 10.00M, skupna ponudba pa znaša 10000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.55K.
-0.24%
+27.69%
-5.77%
-5.77%
Danes je bila sprememba cene Rollback v USD $ +0.00016364.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Rollback v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Rollback v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Rollback v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +0.00016364
|+27.69%
|30 dni
|$ 0
|-53.45%
|60 dni
|$ 0
|-91.11%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Rollback lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.
Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.
The Problem We Solve
Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets
A significant percentage of all digital assets are permanently locked away
Human error remains a leading cause of asset loss
No recovery mechanism exists for most crypto wallets
Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.
Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.
The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:
Automated monitoring of wallet activity
Configurable inactivity thresholds (days, months, years)
Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution
Email warnings before rollback execution
Smart contract security with decentralized execution
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
